Konya'da bisikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 7 araca çarptı

Konya'da bisikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 7 araca çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil 7 araca ve 1 bisikletliye çarparak yoluna devam ederken, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polisin durdurdupu sürücü "Ne oldu abi, niye durdurdunuz?" dedi.

Saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Feritpaşa Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde, Kunduracılar istikametinden Nalçacı istikametine seyir halinde olan Yusuf Ü. idaresindeki 54 GB 042 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 4 araca, ardından aynı yönde seyir halinde olan 44 yaşındaki Tercan Akdoğan’ın kullandığı bisiklete, ardından 3 araca çarptı.

Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazayı bir olaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler fark ederek, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurdu. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"Ne oldu abi niye durdurdunuz?" dedi

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan sürücü Yusuf Ü’nün 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kendini durduran ekiplere “Ne oldu abi, niye durdurdunuz?” diye tepki verdiği öğrenilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden Tercan Akdoğan’ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.