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    Konya'da boğazına simit kaçan kişi Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı

    Dükkanında yalnız başına kahvaltı yapan işletmeci, boğazına simit kaçmasıyla nefes almakta zorlandı. Bir süre ne yapacağını şaşıran şahıs, kantin işletmecilerine verilen ilkyardım eğitimini uyguladı.
    • 06.09.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:58
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    Konya'da boğazına simit kaçan kişi Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı

    Heimlich manevrası hayat kurtardı...

    Bu kez görüntülerin adresi Konya.

    Selçuklu ilçesinde kantin işletmecisi olan 59 yaşındaki Bahri Uyar, dükkanını açtıktan bir süre sonra kendisine kahvaltı hazırladı.

    Heimlich manevrasını uyguladı

    Bu sırada boğazına simit kaçan Uyar, nefes almakta zorlanmaya başladı. Kantinde yalnız olması nedeniyle bir süre ne yapacağını şaşıran Bahri Uyar, kendine Heimlich manevrasını uygulamaya çalıştı.

    Konya'da boğazına simit kaçan kişi Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı ViDEO

    Konya da boğazına simit kaçan kişi Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı #1

    Sandalyenin tepe noktasından destek aldı

    Vücudunun göbek ve kaburgalar arasındaki bölümünü sandalyenin tepe noktasına dayayarak sert bir şekilde ileriye doğru hamle yaparak öksürüp parçanın çıkmasını sağladı.

    O anlar ise kantinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Konya da boğazına simit kaçan kişi Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı #2

    "Heimlich manevrası uygulayarak kendi hayatımı kurtardım"

    DHA'nın aktarımına göre; yaşadıklarını anlatan Bahri Uyar, “Kantinde sabah kahvaltı yaptığım sırada, çayı yudumlarken nefesimi ayarlayamadım. Nefes boruma simit parçası kaçtı. Kısa bir süre ne yapacağımı bilemedim. 5-10 saniye geçtikten sonra görmüş olduğum ilk yardım eğitimi aklıma geldi. Orada bize yalnızken böyle bir durumda nasıl hareket edilmesi öğretilmişti. Ben de bir sandalye bulup, sandalye üzerinde kendi kendime Heimlich manevrası uygulayarak kendi hayatımı kurtarmış oldum. Birçok insan bunu bilmiyor. Çevreme, akrabalarıma soruyorum bilen yok. Ya da yalnızken uygulamayı bilen de yok. Mutlaka her işletmede, her ortamda bu manevrayı bilen insanlar olması lazım. Biz Konya kantincileri olarak bu eğitimi aldık.” dedi.

    Konya da boğazına simit kaçan kişi Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı #3


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