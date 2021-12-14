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    Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini vurdu

    Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasında eşinin yanına giden şahıs silahla baldızını yaraladı. Kocasının elinden tabancayı alan Ersen K., de eşini bacağından vurdu.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 02:23
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    Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini vurdu

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde feci bir olay meydana geldi.

    Eşiyle boşanma aşamasında olan Ergün K. (27), alkollü bir şekilde uzaklaştırma kararı bulunan sokakta site içerisinde bulunan karısının yaşadığı eve geldi.

    TABANCAYLA BALDIZINI YARALADI

    Çıkan sözlü tartışmanın ardından Ergün K. yanında bulunan tabancayla karısı Ersen K.'nin kız kardeşi Ebru Ç.'yi karnından yaraladı.

    Bu sırada çıkan arbedede Ersen K. kocasının elindeki tabancayı alarak Ergün K'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Konya da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini vurdu #1

    SİLAHLA KOCASINI YARALAYAN KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Elinden aldığı silahla kocasını yaralayan Ersen K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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