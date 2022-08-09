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    Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu

    Organize sanayi bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın nedeniyle alevler yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ediyor.
    • 09.08.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:53
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    Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu

    Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan boya fabrikası alevlere teslim oldu.

    Organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikada, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çevredekiler tarafından fark edilen siyah dumanlar, kısa sürede gökyüzünü kapladı.

    Zaman zaman patlamalar yaşanıyor

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfiaye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu #1

    Yollar trafiğe kapatıldı

    DHA'nın aktarımına göre; öte yandan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir aldı.

    Fabrikanın olduğu caddeye bağlanan bazı yollar trafiğe kapatıldı.

    Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu VİDEO

    Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu #2

    Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu #3

    Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu #4


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