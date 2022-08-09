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Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu

Konya’da boya fabrikası alevlere teslim oldu

Organize sanayi bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın nedeniyle alevler yükselirken, çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ediyor.