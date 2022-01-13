Euro
15.5591
2.66%
Dolar
13.5425
2.41%
Altın
792.3520
1.98%
Borsa
207,157.00
0.36%
Bitcoin
593.008
0.11%
BTXN Coin
33.68
-1.66%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Konya'da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi

    Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsünün devrildiği kazada yaralanan 11 kişinin, hastanedeki durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi

    Konya Bozkır'dan Seydişehir'e yolcu taşıyan Atilla Eski yönetimindeki minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

    10 YOLCU YARALANDI

    Kazada sürücü Eski ve 10 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen ekipler, ambulanslarla yaralılardan 2'sini Bozkır, 9'unu da Seydişehir'deki devlet hastanesine kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Konya da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi #1

    Konya da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi #2

    Konya da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi #3

    Konya da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi #4

    Konya da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi #5

    Konya da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi #6

    Konya da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi #7


    Görüş Bildir