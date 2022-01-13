Konya'da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsünün devrildiği kazada yaralanan 11 kişinin, hastanedeki durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya Bozkır'dan Seydişehir'e yolcu taşıyan Atilla Eski yönetimindeki minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

10 YOLCU YARALANDI

Kazada sürücü Eski ve 10 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen ekipler, ambulanslarla yaralılardan 2'sini Bozkır, 9'unu da Seydişehir'deki devlet hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

























