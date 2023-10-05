Konya'da bir kaza olayı meydana geldi.
Dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde yürüyen 43 yaşındaki H.S.D., karşı yola geçmek istedi.
Seyir halindeki M.Ö. idaresindeki otomobil kontrolü sağlayamayınca kadına çarptı.
Hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle H.S.D. caddeye savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu iyi
Burada tedavi altına alınan H.S.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
O anlar kamerada
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, caddeden karşıya geçmek isteyen H.S.D.’ye otomobilin çarpması ve savrulması görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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