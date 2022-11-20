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    Konya'da camiye giden yaşlı adam ölü bulundu

    Selçuklu ilçesinde namaza gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki adam baygın halde bulundu. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 20.11.2022 - 11:33
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    Konya'da camiye giden yaşlı adam ölü bulundu

    Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Yüksel Kılınç (58) sabah namazına gitmek için evinden çıktı.

    Yakınları, namaz saati geçmesine rağmen eve dönmeyen Yüksel Kılınç’ı aramaya çıktı.

    Kılınç’ı cami yakınındaki parkta baygın halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Hayatını kaybettiği tespit edildi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Yüksel Kılınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kılınç’ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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