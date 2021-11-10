Konya’da, çarptıkları yayayı pompalı tüfekle vurdu

Selçuklu ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan Oğuzhan D., Mustafa Döver’e çarpınca tartışma çıktı. Oğuzhan D.'nin arkadaşı Veli Y., Döver'i pompalı tüfekle vurdu.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Minber Sokak'ta, saat 01.30 sıralarında Oğuzhan D. yönetimindeki otomobil, sokakta yürüyen Mustafa Döver'e çarptı.

Kazada hafif yaralanan Döver ile Oğuzhan D. arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Oğuzhan D.'nin arkadaşı Veli Y., araç içinden aldığı pompalı tüfek ile Döver'e ateş ederek bacağından yaraladı.

Otomobildeki 3 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Döver, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜFEK OLAY YERİNE YAKIN BİR ALANDA BULUNDU

İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen pompalı tüfeği olay yerine yakın bir alanda bulundu.

Mustafa Döver'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan Oğuzhan D. ve Veli Y. ile arkadaşları Mustafa Ş., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.