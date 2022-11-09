Konya'da, 'çay soğuk' diyen müşterisini öldüren sanık hakkında müebbet istemi

Çayın soğuk olması nedeniyle başlayan tartışmada müşterisi Emel Göçer’i öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan hakkında, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Konya’nın Meram ilçesinde, 14 Ağustos 2021’de saat 13.30 sıralarında, Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer’in (33), 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle Antalya'ya giderken verdiği mola hayatına mal oldu.

Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay isteyen Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi.

Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan (35), iddiaya göre, "Hava sıcak. Bu havada sıcak çay mı içilir?” dedi.

Semaver devrildi, başına tek el ateş etti

DHA’nın haberine göre; tartışmanın ardından çıkan arbedede çay semaveri devrilince İlhan, 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan ruhsatsız tabancayı alıp geri döndü.

İlhan, Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katil zanlısı hakkında müebbet istendi

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre Emel Göçer’in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtildi.

İddianamede, Muhammet İlhan için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, olay sırasında çevredekileri öldürmekle tehdit ettiği içinde 'tehdit' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Akıl sağlığı yerinde

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Muhammet İlhan, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Adli Tıp Kurumu'ndan 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili akıl sağlığının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde rapor verilen İlhan hakkında savcı, mahkemeye mütalaasını sundu.

Savcı, İlhan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca İlhan'ın olay sırasında çevredekileri tehdit etmesi nedeniyle 'birden fazla kişiyi silahlı tehdit' ve 'birden fazla kişinin huzurunu bozmak' suçlarından da ayrıca 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.