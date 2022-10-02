Konya’daki 8 firari kıskıvrak yakalandı

Çeşitli suçlardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı, ekiplerin titiz çalışması sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da, firari şahısları yakalamak için başlatılan çalışmada bir başarıya daha imza atıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinden kaçamadı

Yürütülen araştırmalar sonucunda polis ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 23 suç kaydından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.M. isimli şahsın ikametinin olmadığını ve sürekli adres değiştirerek kaçtığını belirledi.

Şahsın peşine düşen polis ekipleri, yoğun araştırmalar sonunda firari E.M.’yi saklandığı Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi’ndeki bir ikametten kaçmaya çalışırken yakaladı

Pazarda çalışırken yakalandı

Yine dolandırıcılık, tehdit gibi suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs ekiplerin takibi sonunda Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’ndeki bir semt pazarında çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ve yaptığı operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan V.A., D.Y., İ.A., M.A., Ö.B., S.E. de yakalandı.

8 şahıs tutuklandı

İHA'nın haberine göre, haklarında toplam 91 yıl hapis cezası bulunan 8 şahıs, cezaevine gönderildi.