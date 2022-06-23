Konya'da cezaevinden çıktı, husumetlisini kurşunladı

Girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Gökhan Nurkoyuncu, Haşim Ferahkaya ile yaşadığı tartışmada husumetlisine 3 el ateş etti. Nurkoyuncu gözaltına alınırken Ferahkaya yaşamını yitirdi.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

Kasten yaralama suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Gökhan Nurkoyuncu ile Haşim Ferahkaya, bir arazide konuşmak için buluştu.

Husumetli olan ikilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan Nurkoyuncu, yanında getirdiği silahını kullandı.

3 el ateş etti

Silahla Ferahkaya'ya 3 el ateş eden Nurkoyuncu, olay yerinden uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ferahkaya yaşamını yitirdi



Ağır yaralanan Ferahkaya, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olduğu için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Haşim Ferahkaya, hayatını kaybetti.

Nurkoyuncu gözaltına alındı



Gökhan Nurkoyuncu ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kısa bir süre önce cezaevinden çıkmıştı

DHA'nın haberine göre; Gökhan Nurkoyuncu'nun, geçen yıl pazar kavgasında 1 kişiyi kasten yaraladığı suçlamasıyla tutuklanarak girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.



