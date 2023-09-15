Konya'da cezaevinden izinli çıkan kişi dini nikahlı karısını öldürdü Konya'da 4 gün önce cezaevinden izinli çıkan bir kişi, dini nikahlı eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde geçtiğimiz pazartesi günü cezaevinden izinli olarak çıkan N.S., dini nikahlı eşi Damla Dakım ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında N.S., Damla Dakım'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Damla Dakım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Damla Dakım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri 8 yıldır cezaevinde olduğu ve pazartesi günü izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edilen cinayet zanlısı N.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)