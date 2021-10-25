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    Konya'da CHP'li Belediye Başkanı'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

    Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, belediye başkanı dahil 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 00:37
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 00:38
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    Konya'da CHP'li Belediye Başkanı'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

    Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde, Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, BAŞKAN DAHİL 2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Konya'da CHP'li Belediye Başkanı'nın otomobili kaza yaptı VİDEO

    Konya da CHP li Belediye Başkanı nın aracı kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı #1

    EVİNE BIRAKACAKLARDI

    Tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da CHP li Belediye Başkanı nın aracı kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı #2

    Konya da CHP li Belediye Başkanı nın aracı kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı #3

    Konya da CHP li Belediye Başkanı nın aracı kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı #4

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