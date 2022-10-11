Konya’da çiftçi, tarlasında havan mermisi buldu

Meram ilçesinde çiftçilik yapan İ.C. isimli şahıs, kazı yaptığı sırada toprağa gömülü havan mermisi buldu. Merminin 60 yıl boyunca gömülü olduğu belirlendi.

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Dere Mahallesi Salarlı Yaylası'nda, saat 14.30 sıralarında çiftçi İ.C., bahçesinde çapa yaptığı sırada toprağa gömülü metal bir buldu.

Bulduğu parçanın etrafını kazan İ.C., çevresinde bir mühimmat olduğunu anlayınca durumu polie haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanları sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; ekipler yerleşim yerinin yaklaşık 200 metre ilerisindeki bahçede yaptığı incelemede mühimmatın, patlamamış bir havan mermisi olduğunu belirledi.

60 yıldır toprağa gömülü olduğu belirlendi

Bunun üzerine yerleşim yerlerinden itibaren önlem alınıp, bahçenin bulunduğu alana kimse yaklaştırılmadı. Uzman ekip, yaptığı ilk incelemede havan mermisinin yaklaşık 60 yıldır toprağa gömülü olduğunu belirledi.

Laboratuvarda incelenecek

İmha edilen merminin, kriminal laboratuvarda detaylı inceleneceği öğrenildi. İ.C.'nin, bahçeyi yaklaşık 50 yıldır kullandığı, yaylada birkaç ay önce de yine havan mermisi bulunduğu, bölgenin ise geçmiş yıllarda atış alanı olarak kullanıldığı öğrenildi.