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    Konya'da çiftçiyi telefonla dolandırdılar

    Kendisini, telefonda polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından 250 bin liraya dolandırılan Hidayet Pekşen, savcılığa başvurarak suç duyusunda bulundu.
    • AA
    • 04.01.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 16:38
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    Konya'da çiftçiyi telefonla dolandırdılar

    Konya'nın Yalıküyük ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan 69 yaşındaki Hidayet Pekşen'i arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, adına 3 kere 140 bin lira kredi çekildiğini, bu olayı aydınlatmak için tüm parasını vermesini istedi.

    ALTIN VE BİLEZİKLERİ DOLANDIRICIYA VERDİ

    Hidayet Pekşen'in eşi, evde bulunan 12 bilezik, iki cumhuriyet altını ve 14 bin lira parasını eve gelen dolandırıcılara verdi.

    Tekrar aranan Hidayet Pekşen, traktörünü de sattırarak 50 bin lirayı banka hesaplarına aktardı.

    250 BİN LİRA ZARARA UĞRADI

    Dolandırıcıların evini de sattırmak istedikleri Pekşen, aile üyelerinin uyarılarıyla dolandırıldığını anladı.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Zararının yaklaşık 250 bin lira olduğunu söyleyen Hidayet Pekşen, savcılığa suç duyurusunda bulunarak suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.

    Konya da çiftçiyi telefonla dolandırdılar #1

    Konya da çiftçiyi telefonla dolandırdılar #2


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