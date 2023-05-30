Konya'da çifte cinayet sanığının cezası belli oldu Kayınpederi ile bacanağını iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı ayrıca, aynı olayda kayınbiraderine yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12, öldürdüğü bacanağının kamyonetini aldığı için de 'nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

DHA

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için 2020 yılının Eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla'daki akrabasının yanına gitti.

Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı.

Davayı öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı.

1 ay cezaevinde kaldı

Olayın ardından yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan 41 yaşındaki Şenol Yasak, 12 Ocak 2021 günü akşam saatlerinde Konya'da, 68 yaşındaki oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti.

Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve 36 yaşındaki mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp tehdit etti.

Önce bacanağını öldürdü

Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

Şenol Yasak, 1 gün sonra iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle vurup öldürdü.

Yasak, bacanağının kamyonetini alıp bu kez kayınpederi Bekir Dağdeviren'in iş yerine gitti.

Kayınpederine de sıktı

Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle vurup, karnından yaralayan Yasak, içeri girip kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e da ateş etmek istedi.

Enes Dağdeviren engellemeye çalışırken, çevredekiler müdahale ederek Yasak'ı yakaladı.

Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İki kez akıl sağlığı raporu istendi

Şenol Sayak hakkında Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Dava sürecinde mahkeme heyeti tarafından, Şenol Yasak için iki kez akıl sağlığı raporu istendi.

Adli Tıp Kurumu’nun iki raporunda da cezai sorumluluğunu etkileyecek ve ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya zayıflığının tespit edilmediği belirtildi.

Yasak'ın 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Şenol Yasak, bugün 9'uncu kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, tutuklu Şenol Yasak'ı kayınpederi Bekir Dağdeviren ve bacanağı Mustafa Arslan'ı 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Yasak, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik ise 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl, öldürdüğü bacanağının kamyonetini aldığı için de 'nitelikli hırsızlık' suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı.