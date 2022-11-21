Konya’da, cin çıkarma seansındaki ölüme ilişkin 3 kişi tutuklandı

Cin çıkarma seansında boğazının sıkılmasıyla kalbi duran ve hayatını kaybeden Hasen Alluş’un ölümü ile ilgili, seansı yapan İbrahim El Hac Ali, İbrahim El Hatib ile Hüseyin Alluş tutuklandı.

Konya’nın Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu 38 yaşındaki Hasen Alluş, geçen hafta perşembe günü, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasen Alluş’un kalbinin durduğu belirlendi. Alluş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopside, Alluş’un boynunda boğulmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında kırıklar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili ailenin ifadesine başvuruldu.

Cin çıkarmak için boğazını sıktı

DHA’nın haberine göre; aile, Alluş’u ölmeden önce ‘cin çıkarma’ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını, Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

5 kişi gözaltına alındı

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El Hatib (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin Alluş’u (15) gözaltına aldı.

Emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasen Alluş’un eşi Hasne A., kardeşi Yüsra A., ile çocukları Verde A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, Alluş’un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı.