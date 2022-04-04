Konya'da, çırağın palangayla asılması davasında gerekçeli karar açıklandı

Araç yedek parça satışı yapan iş yerinde, 15 yaşındaki çırak E.A.Y'yi palangayla bağlayıp tavana astıkları iddiasıyla yargılanan 2 iş yeri sahibi hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, 28 Eylül 2019'da, araç yedek parça satışı yapan iş yerinde çırak olan 15 yaşındaki E.A.Y, alacağı vidanın numarasını unuttu.

İş yeri sahipleri Mehmet C. İle Murat C., numarayı unuttuğu gerekçesi ile E.A.Y.’yi tavana bağlı palanga ile 15 dakika boyunca astı.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının üzerinde Murat C. ve Mehmet C. hakkında çocuğa eziyet, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla dava açıldı.

İki sanığın çocuğa eziyet, hakaret ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanıp; eziyet suçundan beraat, cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıl 8 ay ve hakaret suçundan 116 gün adli para cezasına çarptırıldı.

KARARIN GEREKÇESİ

Sanıkların haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının gerekçesi belli oldu.

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eziyet suçunun gerçekleşmediği belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Eziyet suçunun oluşabilmesi için mağdura sanık tarafından sistematik şekilde ve belli bir süreç içinde, insan onuruyla bağdaşmayan, katılanın bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışlar sergilenmesi gerekmektedir.

“MAHKUMİYETE YETECEK BİR DELİL ELDE EDİLEMEMİŞTİR”

Somut olay değerlendirildiğinde, sanıkların mağduru havaya kaldırdıktan sonra pantolonunu indirmeleri dışında sistematik bir şekilde eziyeti gerçekleştirdiğine dair başka bir eylemleri belirlenememiş, bu haliyle sanıkların eziyet suçunu işlediğine dair, mahkumiyete yetecek bir delil elde edilememiştir.”

Konya'da 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence VİDEO ARŞİV



HAKARET SUÇUNUN CEZASI 2 BİN 320 LİRA

Gerekçede, sanıkların mağduru tavana asıp tekrar indirerek cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işledikleri belirtildi. Mağdurun pantolonunu indirmek suretiyle mağdura yönelik küçük düşürücü harekette bulundukları, bu nedenle sanıklara hakaret suçundan, 5 eşit taksitte ödenebilecek şekilde 2 bin 320 lira adli para cezası verildi.

Cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ifade edildi.