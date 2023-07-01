Konya'da çobanın bulduğu mühimmat patladı: 1 ölü Yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu 42 yaşındaki çiftçi, hayatını kaybetti.

DHA Yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, Konya’nın Karapınar ilçesindeki bir arazide mühimmat buldu. Mühimmatı aracına alan çoban, Vahap Ovası yaylasına götürdü. Mühimmat patladı, çiftçi öldü Ancak mühimmat saat 21.30 sıralarında patladı. Patlama sonucu 42 yaşındaki çiftçi Mehmet Harmancı, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Soruşturma başlatıldı Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.