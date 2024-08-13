Konya'da çocuğu yere atan baba hakkında karar Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu çocuğu öfkeyle havaya kaldırıp yere attığı için gözaltına alınan baba, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

Konya'da merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D., yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi.

Çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu.

ÇOCUĞU YERE FIRLATTI

Bu sırada babası R.D., ve annesi salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası yere atarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, 8 yaşındaki oğlu M.H.D'yi havaya kaldırıp yere atan baba 36 yaşındaki R.D.’yi gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL KARARI

İfadesinde bir anlık sinirle olduğunu anlattığı belirtilen baba R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan R.D., hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)