Konya'da çocukların attığı torpil, yangın çıkardı

İHA

Bugün saat 14:00 civarında, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde çocukların attığı torpil nedeniyle yangın çıktı.

ODUNLAR TUTUŞTU, YANGIN KULÜBEYE SIÇRADI

Torpilin ateşi, bahçedeki odunları tutuşturdu ve kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kulübeye sıçradı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen ihbarda bulundu.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

İtfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirilerek, kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Ancak, tamamen yanan kulübe kullanılamaz hale geldi.