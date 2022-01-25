Konya’da, çocukların önünde uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları serbest

2 çocuğun yanında uyuşturucu madde kullanan anne Sema E. ile yanındaki 2 kişi yakalandı. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konya’da, 2 çocuğun yanında uyuşturucu madde kullanan anne Sema E. ile beraberindeki 3 kişinin görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.

Tepki toplayan görüntülere yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesindeki bir evde çekildiğini belirledi. Görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. (5) ve S.E. (7) ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu tespit edildi.

ESRAR VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Görüntüleri çeken Sema E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D. ve Turan A. adreslerinde gözaltına alındı. Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı. 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

Sema E.'nin 2 çocuğu devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

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