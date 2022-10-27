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    Konya’da cumaya gittiği için işten atılan personelin işe iadesi onandı

    Cuma namazına gittiği gerekçesiyle işine son verilen personel için yerel mahkeme tarafından verilen 'işe iade' kararı, bir üst mahkemece onandı. İşçi şimdi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
    • 27.10.2022 - 11:25
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    Konya’da cumaya gittiği için işten atılan personelin işe iadesi onandı

    Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin (40), birkaç kez cuma namazına gidince uyarı aldı.

    Yetkin, görev tanımına ve iş yeri kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle de 2021 yılı Temmuz ayında işten çıkartıldı.

    Mehmet Yetkin, konuyu yargıya taşıdı.

    İşe iadesine karar verildi

    Konya 1’inci İş Mahkemesi’nde görülen davada heyet, Mehmet Yetkin’in cuma namazına gitmesinin anayasal hakkı olduğuna ve işe iadesine karar verdi.

    Şirket, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

    Konya’da cumaya gittiği için işten atılan personelin işe iadesi onandı #1

    Karar onandı

    Bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8’inci Hukuk Dairesi, 30 Eylül'de yerel mahkemenin kararını onadı.

    Kararda, “Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinden bir isabetsizlik bulunmamasına, kamu düzenine aykırı bir hususun tespit edilmemiş olmasına ve özellikle ispat yükü üzerinde olan davalı işverenin iş akdinin geçerli nedenle sona erdirdiğini kanıtlayamamış olmasına göre yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu değerlendirilmiş ve davalı vekilin istinaf başvurusunun esastan reddedilmesine dair hüküm kurulmuştur.” denildi.

    Konya’da cumaya gittiği için işten atılan personelin işe iadesi onandı #2

    Tazminat davası açacak

    DHA’ya konuşan Mehmet Yetkin, karara sevindiğini belirterek “İstinaf mahkemesinin de doğru kararı vereceğine inancım tamdı. Bu karar emsal niteliğindedir. Tüm işçiler cuma namazlarına rahatlıkla gidebilir. İş yerime açacağım tazminat davasını kazanırsam, o parayı ya Mehmetçik Vakfı’na ya da Kızılay’a bağışlamayı düşünüyorum.” diye konuştu.

    Konya’da cumaya gittiği için işten atılan personelin işe iadesi onandı #3


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