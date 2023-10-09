Konya'da dengesini kaybeden kadın tramvayın altında can verdi Selçuklu ilçesindeki istasyonda bekleyen 45 yaşındaki kadın, dengesini kaybetmesi sonucu tramvayın önüne düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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İHA

Konya'da dehşet dolu anlar yaşandı.

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Şerife Pekuzunoğlu (45) tramvay durağında dengesini kaybederek, merkezden otogar istikametine seyir halinde olan tramvayın önüne düştü.

Olay yerinde can verdi

Tramvay altında sıkışan Şerife Pekuzunoğlu’nu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Şerife Pekuzunoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedi itfaiye çıkardı

Tramvay altında kalarak hayatını kaybeden Şerife Pekuzunoğlu’nun cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Şerife Pekuzunoğlu cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tramvay vatmanı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)