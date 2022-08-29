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    Konya'da derede mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

    Konya’nın Kulu ilçesinde girdiği derede bataklığa saplanıp mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 29.08.2022 - 18:31
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    Konya'da derede mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

    Konya Kulu'nun Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında su arıtma tesisinde arıtılan suyun Düden Gölü’ne aktığı derede dereye giren inek bataklığa saplanarak mahsur kaldı.

    Bu sırada ineğinin kaybolduğunu fark eden R.Ö. hayvanı çevrede aramaya başladı.

    İneğinin dere içerisinde bataklığa saplanmış durumda olduğunu gören R.Ö. hayvanı bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

    İtfaiye ekipleri ineği kurtardı

    İnek sahibi bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımı ile ineği saplandığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

    Konya da derede mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı #1

    Konya da derede mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı #2

    Konya da derede mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı #3


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