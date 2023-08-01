Konya'da dereye uçan araçtaki 3 kişi yaralandı Konya'da yoldan çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde karayolunda seyir halinde olan D.A. idaresindeki hafif ticari araç, Akköprü mevkisinde yoldan çıktı.

Köprü korkuluklarının yanından dereye düşen araçtakiler bulundukları yerde sıkıştı.

Kaza ihbarı üzerine jandarma, polis, trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışanları ekipler etrafı söğüt ağaçlarıyla çevrili deredeki bazı ağaçları keserek kurtarmaya çalıştı.

3 kişi yaralandı

Araçtaki yaralı sürücü ile yolcu olarak bulunan A.Ş. ve İ.K., vinç desteğiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Araç vinç tarafından kaldırılarak dereden çıkarıldı ve çekiciye yüklendi.