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    Konya'da devrilen mermer blokların altında kalan işçi öldü

    Atölyede vinçle taşınmak istenen mermer bloklarının devrilmesiyle altında kalan 41 yaşındaki Suriye uyruklu işçi Yahya Ahmet, yaşamını yitirdi.
    • 31.07.2022 - 19:44
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    Konya'da devrilen mermer blokların altında kalan işçi öldü

    Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde vinçle taşınmak istenen mermer blokları devrildi.

    Bu sırada çalışan evli 5 çocuk babası Yahya Ahmet, devrilen blokların altında kaldı.

    Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Mermer blokların altından kurtarılan Yahya Ahmet, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Konya da devrilen mermer blokların altında kalan işçi öldü #1

    Konya da devrilen mermer blokların altında kalan işçi öldü #2


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