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- Konya'da devrilen mermer blokların altında kalan işçi öldü
Konya'da devrilen mermer blokların altında kalan işçi öldü
Atölyede vinçle taşınmak istenen mermer bloklarının devrilmesiyle altında kalan 41 yaşındaki Suriye uyruklu işçi Yahya Ahmet, yaşamını yitirdi.
- 31.07.2022 - 19:44
Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bir mermer atölyesinde vinçle taşınmak istenen mermer blokları devrildi.
Bu sırada çalışan evli 5 çocuk babası Yahya Ahmet, devrilen blokların altında kaldı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kurtarılamadı
Mermer blokların altından kurtarılan Yahya Ahmet, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.