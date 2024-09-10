Konya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber
Konya-Adana kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı, 07 AJM 447 plakalı domates yüklü tır, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.
Yol temizleme çalışmaları ve kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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