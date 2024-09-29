İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde seyreden 56 yaşındaki otomobil sürücüsü Adem Ufuk B., Bosna Hersek Mahallesi üzerindeyken rahatsızlandı.

Direksiyon başında fenalaşan sürücü baygınlık geçirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin sürücüye yaptığı ilk müdahalesinde, geçirdiğini belirledi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Adem Ufuk B., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör