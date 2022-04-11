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    Konya'da doktor ve hasta kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı

    Meram ilçesindeki diş hekimi ile hastanın tartışmalarını duyan kişi, saldırıyı önlerken göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
    • 11.04.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 16:32
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    Konya'da doktor ve hasta kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı

    Konya'nın Meram ilçesindeki diş kliniğinde, hekim ile hasta arasındaki tartışma alevlendi.

    Yaşanan olayda diş hekimi Sibel Ö. ile hastası Ali B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kavgayı önlemek isterken göğsünden bıçaklandı

    Klinikteki sesleri duyarak içeri giren Mustafa Bağcı ise olası bir dehşeti önlemek istedi.

    Bu sırada Ali B., elindeki bıçakla Bağcı'yı göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Bağcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hasta gözaltına alındı

    Olayın ardından saldırgan Ali B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da doktor ve hasta kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı #1

    Konya da doktor ve hasta kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı #2

    Konya da doktor ve hasta kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı #3

    Konya da doktor ve hasta kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı #4


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