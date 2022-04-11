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- Konya'da doktor ve hasta kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı
Konya'da doktor ve hasta kavgasını ayırmak isteyen şahıs bıçaklandı
Meram ilçesindeki diş hekimi ile hastanın tartışmalarını duyan kişi, saldırıyı önlerken göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
- 11.04.2022 - 16:01
- Güncelleme : 11.04.2022 - 16:32
Konya'nın Meram ilçesindeki diş kliniğinde, hekim ile hasta arasındaki tartışma alevlendi.
Yaşanan olayda diş hekimi Sibel Ö. ile hastası Ali B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgayı önlemek isterken göğsünden bıçaklandı
Klinikteki sesleri duyarak içeri giren Mustafa Bağcı ise olası bir dehşeti önlemek istedi.
Bu sırada Ali B., elindeki bıçakla Bağcı'yı göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Bağcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasta gözaltına alındı
Olayın ardından saldırgan Ali B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.