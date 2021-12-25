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    Konya'da dördüncü kattan düşen çocuk kurtarılamadı

    Seydişehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
    • AA
    • 25.12.2021 - 04:06
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    Konya'da dördüncü kattan düşen çocuk kurtarılamadı

    Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'ndeki binanın 4. katında oturan 12 yaşındaki Azra Nur Erkan evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Erkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Konya da dördüncü kattan düşen çocuk kurtarılamadı #1

    Konya da dördüncü kattan düşen çocuk kurtarılamadı #2

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