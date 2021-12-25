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- Konya'da dördüncü kattan düşen çocuk kurtarılamadı
Konya'da dördüncü kattan düşen çocuk kurtarılamadı
Seydişehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
- AA
- 25.12.2021 - 04:06
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'ndeki binanın 4. katında oturan 12 yaşındaki Azra Nur Erkan evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.