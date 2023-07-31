Konya'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza kesildi Konya'da trafiğe açık sokakta drift atan ehliyetsiz trafik magandasına polis ekipleri tarafından 28 bin 532 lira idari ceza işlemi uygulandı.

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İHA

Konya''nın Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün sokak içerisinde drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri drift atan sürücünün H.A. olduğunu belirledi.

Ehliyeti de yokmuş

Polis ekipleri tarafından Yunus Emre Caddesi'nde durdurulan otomobilin H.A.'nın (22) ehliyetinin olmadığı da tespit edildi.

H.K.'ye drift yapmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından 28 bin 532 idari para cezası uygulandı.

Drift yapılan araç ise sahibine teslim edildi.