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    Konya'da drift atınca 9 bin lira ceza aldı

    Aracıyla drift yapmasının ardından 9 bin lira ceza yiyen otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 13:03
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    Konya'da drift atınca 9 bin lira ceza aldı

    Konya'da otomobilleriyle drift atanlar cezasız bırakılmıyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün otomobili ile drift yaptığı anları internet üzerinden paylaştığını tespit etti.

    Ekipler, sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçti.

    Kimliği tespit edildi

    Sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, Mustafa G.'yi Selçuklu ilçesi, Yazır Mahallesi'nde yakaladı.

    Konya'da drift atınca 9 bin lira ceza aldı DHA

    9 bin lira ceza

    Mustafa G.'ye trafiği tehlikeye düşürmekten 9 bin 125 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el kondu, ayrıca aracı trafikten menedildi.

    Konya da drift atınca 9 bin lira ceza aldı #1

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