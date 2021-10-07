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- Konya'da drift yapan sürücüye ceza yağdı
Konya'da drift yapan sürücüye ceza yağdı
Polis ekipleri, trafikte sürücüleri ve yayaları tehlikeye sokan durumların önüne geçmek için denetimlere devam ediyor.
- İHA
- 07.10.2021 - 10:46
- Güncelleme : 07.10.2021 - 11:09
Konya'da polis ekipleri, toplumun güvenliğini korumak adına trafikte gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra sosyal medyada da incelemeler yapıyor.
Drift yaptığı görüntüleri paylaşan sürücünün videosu, ekipler tarafından incelemeye alındı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik düzenini korumak için yürüttüğü çalışmalar sırasında, sosyal medyada paylaşılan drift videosunun ardından harekete geçti.
Konya'da drift yapan sürücüye ceza yağdı VİDEO
SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Kimliği tespit edilen İ.Ş.'ye 6 bin 700 lira ceza kesilirken, araç 2 ay süreyle trafikten men edildi, sürücü belgesine 2 ay el konuldu.