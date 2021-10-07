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Konya'da drift yapan sürücüye ceza yağdı

Konya'da drift yapan sürücüye ceza yağdı

Polis ekipleri, trafikte sürücüleri ve yayaları tehlikeye sokan durumların önüne geçmek için denetimlere devam ediyor.