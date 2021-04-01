Euro
9.7328
0.66%
Dolar
8.2763
0.44%
Altın
455.26
0.65%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
490.843
1.17%
EXEN Coin
20.20
-1.98%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Konya'da düdüklü tencere patladı, yaşlı çift yaralandı

    Mutfaktaki ocakta yemek pişirildikten sonra kapağı açılmak istenirken patlayan düdüklü tencere yaşlı çifti yaraladı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 07:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da düdüklü tencere patladı, yaşlı çift yaralandı

    Konya’nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi 40816 Sokak'taki evin mutfağında düdüklü tencerede et yemeği pişiren K.A. (74), tencerenin kapağını açmakta zorlanınca iddiaya göre eşi A.A.'dan (82) yardım istedi.

    A.A., tencerenin kapağını açmak isterken oluşan basınçtan patlayarak havaya fırlayan kapak, yaşlı çiftin yaralanmasına yol açtı.

    EL VE KOLLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

    Çiftin el, kol ve gözünde sıcak sudan kaynaklı yanıklar oluştu.

    Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çift, tedavi altına alındı.

    Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Konya da düdüklü tencere patladı, yaşlı çift yaralandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir