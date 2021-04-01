- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da düdüklü tencere patladı, yaşlı çift yaralandı
Konya'da düdüklü tencere patladı, yaşlı çift yaralandı
Mutfaktaki ocakta yemek pişirildikten sonra kapağı açılmak istenirken patlayan düdüklü tencere yaşlı çifti yaraladı.
- İHA
- 01.04.2021 - 07:33
Konya’nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi 40816 Sokak'taki evin mutfağında düdüklü tencerede et yemeği pişiren K.A. (74), tencerenin kapağını açmakta zorlanınca iddiaya göre eşi A.A.'dan (82) yardım istedi.
A.A., tencerenin kapağını açmak isterken oluşan basınçtan patlayarak havaya fırlayan kapak, yaşlı çiftin yaralanmasına yol açtı.
EL VE KOLLARINDA YANIKLAR OLUŞTU
Çiftin el, kol ve gözünde sıcak sudan kaynaklı yanıklar oluştu.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çift, tedavi altına alındı.
Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.