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Konya'da düğünde şarkı kavgası çıktı

Konya'da düğünde şarkı kavgası çıktı

Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Kavga sonrası yaşanan tartışmalar güvenlik kamerasına yansıdı.