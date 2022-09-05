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    Konya'da düğünde şarkı kavgası çıktı

    Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Kavga sonrası yaşanan tartışmalar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 05.09.2022 - 08:43
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    Konya'da düğünde şarkı kavgası çıktı

    Konya'da saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesinde düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi.

    Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

    Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

    Salon dışarısında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine sözlü tartışma yaptığı sırada polis ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.

    Bir kadın fenalaştı

    Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın aktardığına göre düğün merasimi ise sonlandırıldı.

    Konya da düğünde şarkı kavgası çıktı #1

    Konya da düğünde şarkı kavgası çıktı #2

    Konya da düğünde şarkı kavgası çıktı #3

    Konya da düğünde şarkı kavgası çıktı #4

    Konya da düğünde şarkı kavgası çıktı #5


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