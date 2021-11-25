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    Konya'da ‘dur’ ihtarına uymadı, önce araçlara sonra polise çarptı

    Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kamyoneti ile kaçan sürücü, önce birkaç araca daha sonra kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarptı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 14:36
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    Konya'da ‘dur’ ihtarına uymadı, önce araçlara sonra polise çarptı

    Konya’nın Karatay ilçesinde polis, şüphe üzerine Faruk B.'nin kullandığı 42 CVL 48 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

    Faruk B., 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı. Sürücü, kaçarken polis aracı ile diğer araçlara da çarptı.

    POLİS MEMURUNA DA ÇARPTI

    Polisin sıkı takibi sürerken, Faruk B.'yi bu kez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Gökhan G., durdurmak istedi.

    Yine 'dur' ikazına uymayan Faruk K., Gökhan G.'ye çarpıp kaçtı.

    Konya da ‘dur’ ihtarına uymadı, önce araçlara sonra polise çarptı #1

    KOŞARAK KAÇARKEN YAKALANDI

    Sanayi sitelerinin olduğu bölgede aracı arızalanan Faruk B., koşarak kaçtığı sırada yakalandı.

    'Hırsızlık' dahil çeşitli suçlardan kaydı olan Faruk B., gözaltına alındı.

    Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Gökhan G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Soruşturma sürüyor.

    Konya da ‘dur’ ihtarına uymadı, önce araçlara sonra polise çarptı #2

    Konya da ‘dur’ ihtarına uymadı, önce araçlara sonra polise çarptı #3

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