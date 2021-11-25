Haberler

3. Sayfa Haberleri

Konya'da ‘dur’ ihtarına uymadı, önce araçlara sonra polise çarptı

Konya'da ‘dur’ ihtarına uymadı, önce araçlara sonra polise çarptı

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kamyoneti ile kaçan sürücü, önce birkaç araca daha sonra kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarptı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.