Boş dükkana havalandırmadan girip duvarda açtığı delik ile bitişikteki kuyumcudan 2 buçuk milyon TL’lik hırsızlık yapan Hasan Caner Kuytu, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi Adalhan kavşağındaki kuyumcuda, 21 Mart'ta saat 01.00 sıralarında hırsızlık olayı meydana geldi.

Boş bir dükkanın havalandırma boşluğundan girip bitişiğindeki kuyumcunun duvarını delerek dükkana giren kişi, 2,5 milyon TL değerinde 14 ayar 3,8 kilo ve 22 ayar 213 gram ziynet eşyası alıp kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurup çalışma başlattı. Özel ekip, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

HAVALANDIRMADAN GİRİP 4 SAAT İÇERİDE KALDI

Görüntülerde, üzerinde kapüşonlu mont ve sırt çantası bulunan kişinin yürüyerek kuyumcunun önünden geçtiği, ardından yandaki boş dükkanın havalandırma boşluğundan içeri girdiği, 4 saat sonra da çıktığı tespit edildi.

ALARM ÇALMASIN DİYE DELİKTEN APARAT UZATIP HIRSIZLIK YAPTI

Şüphelinin, içeride kaldığı süreçte bitişikteki kuyumcunun duvarını delip alarmın çalmaması için delikten uzattığı aparatla vitrin altındaki çekmecelerdeki altınları çaldığı saptandı.

Konya’da duvarı delip kuyumcudan hırsızlık yapan şahıs yakalandı VİDEO



YAKLAŞIK 220 DAKİKALIK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Polis, şüphelinin geliş ve gidiş istikametindeki yaklaşık 10 kilometrelik mesafedeki 93 iş yerinin 22 günlük güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık 220 dakikalık görüntü izledi.

KOLLARINI AÇARAK YÜRÜMESİ ELE VERDİ

Ardından kollarını aça aça yürüyen kişinin daha önce karıştığı hırsızlık olayında, güvenlik kamerasına yakalanan Hasan Caner Kuytu (30) olduğunu belirledi.

Ekipler, hırsızlıktan 10 kaydı bulunan Kuytu'nun dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K.(23) ve arkadaşı Dilber Dilara S.'nin (25) de altınların yaklaşık 13 bin 500 liralık kısmını pazar günü başka bir kuyumcuya satmak istediğini belirledi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

2 kadın kuyumcuda suçüstü, Hasan Caner Kuytu ise düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

ALTINLAR ÇATIDA BULUNDU

Polis, hırsızlık öncesi kuyumcunun bölgesinde keşif yaptığını belirlediği Hasan Caner Kuytu'nun evindeki aramada, çaldığı altınların geri kalan kısmını çatıda saklanmış olarak buldu.

Altınlar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Caner Kuytu tutuklandı. Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.