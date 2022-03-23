Konya'da eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga:3 ölü

Alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grubun tartışmasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken diğer 3 şahıs hafif bir şekilde yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen olayda, K.T., M.A., F.Ş, Ş.Ç., N.T. ve A.A.Ç. gittikleri alkollü eğlence mekanında Ş.Ö., M.B. ve K.Y. ile alacak- verecek meselesinden tartışarak ayrıldı.

Mekan çıkışında tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda, Ş.Ö., K.T. ve M. A. yaralandı.

3 KİŞİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Ş.Ö. kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, K.T. ve M.A. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

K.T. ve M.A. da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 YARALI

Kavgada, Ş.Ç., F.Ş. ve K.Y. de silahla hafif yaralandı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yaralı şahıslar ve N.T. gözaltına alınırken, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.