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- Konya'da eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga:3 ölü
Konya'da eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga:3 ölü
- İHA
- 23.03.2022 - 18:05
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen olayda, K.T., M.A., F.Ş, Ş.Ç., N.T. ve A.A.Ç. gittikleri alkollü eğlence mekanında Ş.Ö., M.B. ve K.Y. ile alacak- verecek meselesinden tartışarak ayrıldı.
Mekan çıkışında tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda, Ş.Ö., K.T. ve M. A. yaralandı.
3 KİŞİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ
Ş.Ö. kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, K.T. ve M.A. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
K.T. ve M.A. da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 YARALI
Kavgada, Ş.Ç., F.Ş. ve K.Y. de silahla hafif yaralandı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili yaralı şahıslar ve N.T. gözaltına alınırken, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.