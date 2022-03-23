Petrol
121.41
5.14%
Euro
16.36
0.03%
Dolar
14.85
0.19%
Altın
920.91
0.52%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
630.911
-0.32%
BTXN Coin
41.52
0.19%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Konya'da eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga:3 ölü

    Alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grubun tartışmasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken diğer 3 şahıs hafif bir şekilde yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga:3 ölü

    Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen olayda, K.T., M.A., F.Ş, Ş.Ç., N.T. ve A.A.Ç. gittikleri alkollü eğlence mekanında Ş.Ö., M.B. ve K.Y. ile alacak- verecek meselesinden tartışarak ayrıldı.

    Mekan çıkışında tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda, Ş.Ö., K.T. ve M. A. yaralandı.

    3 KİŞİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

    Ş.Ö. kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, K.T. ve M.A. yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

    K.T. ve M.A. da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    3 YARALI

    Kavgada, Ş.Ç., F.Ş. ve K.Y. de silahla hafif yaralandı.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili yaralı şahıslar ve N.T. gözaltına alınırken, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Konya da eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga:3 ölü #1


    İlginizi Çekebilir

    'Avrupa, Putin'in enerji rehinesi olamaz'
    Dünya

    'Avrupa, Putin'in enerji rehinesi olamaz'

    Şanlıurfa'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir