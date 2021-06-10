Konya'da eğlence mekanına polis baskını

Salgın tedbirlerini ihlal ederek eğlence mekanına giden ve polisten gizlenmek için sahne altı ile tuvalete saklanan şahıslara işlem yapıldı.

Konyalılar koronavirüse rağmen eğlenceden vazgeçemiyor...

Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Meram Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, ilçede gece saatlerinde faaliyette olduğunu fark ettikleri bir eğlence mekanını takibe aldı.

Bir süre sonra baskın yapılan mekanda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleşti.

27 KİŞİYE CEZA

Müşterilerin masada oturduğu ve pandemi kurallarına riayet edilmediğinin görülmesi üzerine 27 kişiye ‘sokağa çıkma’ ve ‘sosyal mesafeyi ihlal’den işlem uygulandı. Mekan sahibi H.İ.S. hakkında ise işlem başlatılarak iş yeri mühürlendi.

SAHNE ALTI İLE TUVALETTE GİZLENMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan, yapılan baskında içeride bulunanlardan bazılarının sahne olarak kullanılan platformun altına ve tuvalete girerek saklanması ise dikkat çekti.