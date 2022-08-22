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    Konya'da eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

    Konya'da eğlence merkezi önünde bekleyen 33 yaşındaki Habip Karakaya’yı otomobilden ateş edip öldüren 25 yaşındaki Gökhan Ö. tutuklandı.
    • 22.08.2022 - 14:22
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    Konya'da eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

    Konya'nın Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak’ta  eğlence merkezinin bulunduğu sokakta bekleyen Habib Karakaya’ya plakası belirlenemeyen otomobilden tabancayla ateş açıldı.

    Kurşunların isabet ettiği Habip Karakaya, yaralı halde eğlence merkezinin arka sokağına kaçtı. Karakaya, bir süre sonra yere yığıldı.

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gökhan Ö., Süleyman Ö. ve Şerife R. Olduğunu tespit etti.

    Şüpheli tespit edildi

    Polis, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi suç aleti tabancayla evlerinde gözaltına aldı. Karakaya’yı, yaşanan küfürleşme nedeniyle Gökhan Ö.’nün vurduğu belirlendi.

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ö. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

    Konya da eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı #1

    Konya da eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı #2

    Konya da eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı #3

    Konya da eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı #4

    Konya da eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı #5


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