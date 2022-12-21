Konya'da ehliyetsiz şoför polise zor anlar yaşattı

Ehliyetsiz genç sürücü, polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken ekiplere zor anlar yaşattı. Yakalanan sürücüye 9 bin lira idari para cezası uygulandı.

Konya’nın Karatay ilçesinde saat 21.30 sıralarında devriye atan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil sürücüsü M.E.D. kaçmaya başladı.

Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada, otomobil sürücüsü durduruldu.

Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan F.Ö. gözaltına alındı.

"Abi ehliyetim yok bakabilirsiniz"



Polis ekiplerine zorluk çıkartan sürücü, “Abi ehliyetim yok bakabilirsiniz, hiçbir şey içmiyordum.” diyerek kendini savundu.

Araçta uyuşturucu bulundu

Öte yandan nceleme yapan polis ekipleri, araçta bir miktar uyuşturucu madde ve bu uyuşturucu maddelerin tüketilmesinde kullanılmak üzere sürücü ve arkadaşı tarafından yapılmış özel bir aparat ele geçirdi.

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2 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, sürücünün polisten kaçtığı otomobil emniyet otoparkına çekildi.

9 bin lira ceza

İHA'nın haberine göre, sürücüye ise "dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz araç kullanmak" gibi maddelerden 9 bin TL idari para cezası uygulandı.



