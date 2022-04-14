Konya'da ehliyetsiz sürücü minibüsle çarpıştı: 7 yaralı

17 yaşındaki gencin kullandığı kamyonetle işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 7 şahıs, hastanelere sevk edildi.

Konya'nın Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Aktutan Caddesi'nde ehliyeti olmayan 17 yaşındaki S.B.'nin yönetimindeki kamyonet, işçi taşıyan Hasan Koçak yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

7 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler S.B. ve Hasan Koçak ile işçiler Ethem Ünlü (57), Emre Güven (33), Murat Öz (20), Mehmet Öz (15) ve Özkan Güç (55) yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.





































