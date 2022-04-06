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- Konya'da elektrikli bisikletin çarptığı adam ağır yaralandı
Konya'da elektrikli bisikletin çarptığı adam ağır yaralandı
Kulu ilçesinde yolun karşısına geçerken elektrikli bisikletin çarptığı 76 yaşındaki adam hastanelik oldu.
- İHA
- 06.04.2022 - 17:39
- Güncelleme : 06.04.2022 - 17:48
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kemal D., yürüdüğü yoldan karşıya geçmek istedi.
Tam bu esnada sürüsücünün kimliği belirlenemeyen elektrikli bisiklet, yaşlı adama çarptı.
Çarpışma sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bisiklet sürücüsü emniyette
Elektrikli bisiklet sürücüsü ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.