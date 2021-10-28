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    Konya'da elindeki telsizle polis rolü yapan şahıs, 2 kişiyi gasbetti

    Eline telsiz alarak polis imajı veren Ö.Ö. isimli şahıs, yolda durdurduğu 2 kişiden 350 lira aldı. Ekipler tarafından yakalanan gaspçı adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 16:57
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    Konya'da elindeki telsizle polis rolü yapan şahıs, 2 kişiyi gasbetti

    Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Ö.Ö. isimli şahıs, elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtarak insanları dolandırdı.

    Yolda görüğü kişileri durdurup, polis imajıyla 2 şahsın 350 lirasını alan şüpheli bölgeden uzaklaştı.

    YAKALANDI

    Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan aramada Ö.Ö. kısa sürede yakalandı.

    ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Şüphelinin üstü aranarak  telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

    Ö.Ö., emniyette sürdürülen işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

    Konya'da elindeki telsizle polis rolü yapan şahıs, 2 kişiyi gasp etti VİDEO

    Konya da elindeki telsizle polis rolü yapan şahıs, 2 kişiyi gasbetti #1

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