Konya'da elini kıyma makinesine kaptıran gencin parmakları parçalandı
İHA

Konya'nın Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan kasap dükkanında kıyma çekimi yapan 21 yaşındaki S.E., çelik eldiven giymesine rağmen elini makineye kaptırdı.

Makineye eli sıkışan gencin yardımına iş yerindekiler koştu.

Kapatılan makineden elini kurtaramayan genç için itfaiyeye haber verildi.

Elini güçlükle çıkardı

Olay yerine sevk edilen ekipleri, gencin makineye sıkışan elini bulunduğu yerden güçlükle çıkardı.

Parmaklarından 3'ü parçalanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da elini kıyma makinesine kaptıran gencin parmakları parçalandı

Konya'ya sevk edildi

İlk müdahalesinin ardından yaralanan genç, Konya'ya sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.