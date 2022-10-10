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Konya'da enişte cinayetinin sebebi ortaya çıktı

Konya'da enişte cinayetinin sebebi ortaya çıktı

Kayınbiraderi tarafından bıçaklandıktan sonra bir iş yerine sığınan enişte, burada can verdi. Olaya ilişkin görüntülere ulaşılırken, cinayetin alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.