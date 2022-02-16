- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya’da erkek hemşire koronavirüse yenildi
Konya’da erkek hemşire koronavirüse yenildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire, tabutunun üzerine taraftarı olduğu Beşiktaş forması koyulduktan sonra kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.
- DHA
- 16.02.2022 - 16:46
Konya’daki Kulu Devlet Hastanesi Kalite Yönetimi biriminde 5 yıldır görev yapan, 1 çocuk babası hemşire Sami Oflaz'ın (34), yaklaşık 10 gün önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Oflaz, durumunun ağırlaşması üzerine Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Oflaz, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
Oflaz'ın cenazesi bugün, Hacı Veyis Camisi'ne getirildi.
Arkadaşları, Oflaz'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması koydu.
ACILI EŞ, GÖZÜNÜ AYIRMADI
Sami Oflaz'ın eşi Cansu Oflaz, çocuğunu kucağından bırakmadığı cenazede, gözlerini tabuttan ayırmadı.
Oflaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.