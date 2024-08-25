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Konya'da eşine ateş etti, kızını vurdu

Konya'da eşine ateş etti, kızını vurdu 5 yaşındaki kızı Hiranur Ö.'yü tüfekle öldürüp, eşi Şaadet Ö.'yü de yaralayan Mehmet Ö., ilk ifadesinde, "Eşim, yakındaki babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim ama çocuğuma isabet etti" dedi.