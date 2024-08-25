Konya'da eşine ateş etti, kızını vurdu

Konya'nın Kemaliye Mahallesi'nde bulunan müstakil evde korkunç bir olay meydana geldi.
3 çocuk babası Mehmet Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından Şaadet Ö., kızı Hiranur Ö. ile babasının evine gitmek için bahçe kapısına doğru yöneldi.
SAÇMALAR KIZINA İSABET ETTİ
Mehmet Ö. de arkasından tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Şaadet Ö. ile kızı Hiranur'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hiranur Ö. yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Şaadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
Gözaltına alınan Mehmet Ö., ilk ifadesinde, "Eşimle tartışıp, kavga ettik. Eşim, yakındaki babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim; ama çocuğuma isabet etti" dedi.
HİRANUR TOPRAĞA VERİLDİ
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Hiranur Ö.'nün cenazesi bu sabah Cumhuriyet Mezarlığı'nda topağa verildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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