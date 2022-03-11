Konya'da eşini bıçakla yaralayıp, kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşi Hatice K.'yi bıçakla yaralayan, kayınvalidesini de öldüren Abdullah K., polis ekiplerince gözaltına alınarak, tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice K. ve annesi Fatma Gümüş ile karşılaşan Abdullah K, iki kadını bıçakla yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

KARISINI BIÇAKLAYIP, KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

Damadı tarafından bıçakla ağır yaralanan Fatma Gümüş, dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Eşi Hatice K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ün (69) de ölümüne neden olan Abdullah K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Abdullah K'nin, "kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma" gibi 28 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.